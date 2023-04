Via Crucis 2023 orario diretta tv con Papa Francesco su Rai 1, Canale 5 e Tv 2000 (Di venerdì 7 aprile 2023) Via Crucis 2023 orario diretta tv con Papa Francesco Dopo la Domenica delle Palme, per Papa Francesco arriva uno dei momenti più importanti che precede la Resurrezione. In diretta dal Colosseo, come da tradizione, verrà celebrata la Via Crucis con l’illustrazione delle 12 stazioni: Gesù è condannato a morte, Gesù è caricato della croce, Gesù cade per la prima volta, Gesù incontra sua madre, Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene, Santa Veronica asciuga il volto di Gesù, Gesù cade per la seconda volta, Gesù consola le donne di Gerusalemme, Gesù cade per la terza volta, Gesù è spogliato delle vesti, Gesù è inchiodato sulla croce, Gesù muore in croce, Gesù è deposto dalla croce, Il corpo di Gesù è ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 7 aprile 2023) Viatv conDopo la Domenica delle Palme, perarriva uno dei momenti più importanti che precede la Resurrezione. Indal Colosseo, come da tradizione, verrà celebrata la Viacon l’illustrazione delle 12 stazioni: Gesù è condannato a morte, Gesù è caricato della croce, Gesù cade per la prima volta, Gesù incontra sua madre, Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene, Santa Veronica asciuga il volto di Gesù, Gesù cade per la seconda volta, Gesù consola le donne di Gerusalemme, Gesù cade per la terza volta, Gesù è spogliato delle vesti, Gesù è inchiodato sulla croce, Gesù muore in croce, Gesù è deposto dalla croce, Il corpo di Gesù è ...

