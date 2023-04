Via Crucis 2023 di Papa Francesco in diretta tv | quanto dura e a che ora finisce

(Di venerdì 7 aprile 2023) Anche quest’anno la Viasi terrà al Colosseo esarà presente personalmente. Come da tradizione, si terrà il venerdì di pasqua e vedrà il coinvolgimento di fedeli provenienti da tutto il mondo. Per chi non potrà partecipare fisicamente, nessun problema! L’evento sarà trasmesso intelevisiva così potrà essere seguito da tutti: ecco dove vederla e a che ora.e la Viaintvè un po’ indebolito dal malore che l’ha visto ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per quattro giorni, ma ha deciso di partecipare comunque in presenza alla Via, data l’importanza dell’evento. Sono previste migliaia di persone e ...

Questa mattina celebriamo la Via Crucis con i religiosi mentre nel pomeriggio "rivivremo la Passione al termine della quale si terrà la processione con il Cristo morto, dalla parrocchia fino al ... Venerdì 7 aprile 2023 alle 22.30, al termine della Via Crucis, Rai 1 e in contemporanea RaiPlay propongono, in prima visione assoluta, un film d'autore che testimonia i valori universali espressi da ... Oltre alla tradizionale "Via Crucis" che si svolgerà questa mattina, con partenza dal Piazzale "Padre Pio' sino all'arrivo in Basilica Santuario di "San Sebastiano", l'Amministrazione comunale, in occasione di questa ...

Settimana Santa, la Via Crucis riporta la pace per le strade e sfida la guerra Avvenire

Il Venerdì Santo è ricco di tradizioni e riti. Dopo l’Azione liturgica della Passione del Signore segue la pia pratica della Via Crucis. Ecco cos’è e quali sono le tradizionali stazioni. La Pia ...(ANSA) - ROME, APR 7 - Refugees from war-torn countries including Ukraine, Syria, South Sudan, Nigeria and the Democratic Republic of Congo are to carry the cross from station to station during the ...