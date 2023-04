Via Crucis 2023 con Papa Francesco streaming e diretta tv: dove vedere la celebrazione (Di venerdì 7 aprile 2023) Questa sera, venerdì 7 aprile 2023, a partire dalle ore 21 su Rai 1 va in onda la Via Crucis 2023 con Papa Francesco (fisicamente assente) in diretta dal Colosseo (Roma). All’evento prenderanno parte fisicamente tantissimi fedeli, ma molti di più saranno quelli che lo seguiranno in diretta televisiva. dove vedere la Via Crucis 2023 con Papa Francesco in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In TV La processione con la Croce, come già anticipato, arriva in chiaro in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21 di oggi, venerdì 7 aprile 2023. Il primo canale di Viale Mazzini si ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 aprile 2023) Questa sera, venerdì 7 aprile, a partire dalle ore 21 su Rai 1 va in onda la Viacon(fisicamente assente) indal Colosseo (Roma). All’evento prenderanno parte fisicamente tantissimi fedeli, ma molti di più saranno quelli che lo seguiranno intelevisiva.la Viaconintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In TV La processione con la Croce, come già anticipato, arriva in chiaro in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21 di oggi, venerdì 7 aprile. Il primo canale di Viale Mazzini si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Venerdì santo, i rifugiati delle guerre porteranno la croce nella Via crucis del Papa al Colosseo [di Iacopo Scaram… - ParcoColosseo : Il silenzio prima della #ViaCrucis Questa sera la Via Crucis sarà trasmessa da @RaiUno in mondovisione a partire d… - repubblica : Il Papa non andrà al Colosseo per la via Crucis: troppo freddo. La seguirà da Santa Marta - acistampa : La Via Crucis 2023 avrà come tema 'Voci di pace in un mondo di guerra'. I testi sono testimonianze ascoltate dal Sa… - nottolainutile : Io stasera al concerto jazz, mia nipote alla Via Crucis, mia sorella che ascolta Radio Maria -