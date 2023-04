Via Crucis 2023 con Papa Francesco stasera in diretta | il programma di Rai 1

(Di venerdì 7 aprile 2023) La Via2021, presieduta da, sarà trasmessain: a che ora e dove vederla. Come di consuetudine, anche questo Venerdì Santo Rai 1 trasmetterà, inda Roma, la Via. A presiederla ci sarà, ristabilitosi dopo il leggero malore della settimana scorsa che lo ha costretto ad un periodo di breve degenza al Gemelli di Roma. Ecco ildi Rai 1 di7 aprile. La croce di Odessa Alle 20.30, Su Rai 1, va in onda La croce di Odessa, lo Speciale Porta a Porta di Venerdì Santo. In questo reportage da Odessa, in Ucraina, di Bruno Vespa, il giornalista diffonde il racconto di chi nella guerra ha perduto …

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Il Papa non andrà al Colosseo per la via Crucis: troppo freddo. La seguirà da Santa Marta - repubblica : Venerdì santo, i rifugiati delle guerre porteranno la croce nella Via crucis del Papa al Colosseo [di Iacopo Scaram… - RaiNews : Per via del freddo intenso di questi giorni, fa sapere Vatican News, il Pontefice seguirà la Via Crucis di questa… - ADM_assdemxmi : RT @Corriere: Il Papa non andrà al Colosseo per la Via Crucis: colpa del freddo - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Ansa: Papa Francesco non andrà al Colosseo per la Via Crucis. La seguirà da Santa Marta a causa del freddo #ANSA -

Papa Francesco non sarà presente alladi questa sera al Colosseo " perdel freddo intenso di questi giorni ", che potrebbe colpire un pontefice ancora non al cento per cento delle condizioni dopo il recente ricovero al ...Città del Vaticano - Papa Francesco deve rinunciare allaal Colosseo. A Roma fa troppo freddo e restare sul colle del Palatino per due ore potrebbe essere pericoloso. E' ancora in convalescenza e stavolta ha dovuto seguire il consiglio dei medici ...Papa Francesco non parteciperà alladi questa sera al Colosseo. Perdel freddo intenso di questi giorni Bergoglio seguirà ladi questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si ...

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 07 APR - Un giovane ucraino e un giovane russo potrebbero pregare insieme stasera, alla Via Crucis. Dovrebbe accadere alla decima stazione ("Gesù è spogliato delle vesti" ...Oggi, venerdì 7 aprile 2023, in occasione della giornata del Venerdì Santo e a due giorni dalla domenica di Pasqua si celebra, come da tradizione, il rito… Leggi ...