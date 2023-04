Vi rendete conto? Zangrillo | contro chi sbotta il medico del Cav

Leggi su iltempo

(Di venerdì 7 aprile 2023) Lo stress da sopportare è proporzionale alla missione da raggiungere: curare Silvio Berlusconi. Per Albertopersonale del Cavaliere, non è un momento facile. A dimostrarlo sono le sue esternazioni polemiche di ieri sera nei confronti dei cronisti appostati fuori dall'ospedale San Raffaele di Milano per avere notizie sulle condizioni cliniche dell'ex premier, ricoverato da mercoledì 5 aprile in terapia intensiva. Il primario del reparto di Anestesia e Rianimazione della struttura milanese si è lasciato andare a un piccolo sfogo: “C'è un sacco di gente che si diverte a dire ca***te”. A chi si riferisce? “Parlatene con quelli che su Twitter, sui social e sui giornali dissertano su cose di cui non conoscono niente”. In effetti prima della diagnosi ufficiale, riportata dal bollettinofirmato dal professor ...