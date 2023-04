Verso Torino-Roma, Juric: “Dovremo essere perfetti. Belotti? Mi è dispiaciuto per come ci ha lasciati” (Di venerdì 7 aprile 2023) Ivan Juric ha parlato nella vigilia che precede il match del suo Torino contro la Roma allo Stadio Olimpico del capoluogo piemontese. Il tecnico croato ha speso parole belle per la squadra capitolina ed ha fatto un riferimento anche ad Andrea Belotti che sabato 8 aprile sarà avversario del suo Toro. Le parole di Juric: “Loro sono una grande squadra, gli basta poco per segnare e sono pericolosi sui piazzati. Devi essere perfetto. Vorrei ripetere le prestazioni di Reggio Emilia, abbiamo creato tanto e concesso poco. Ci è girato male il risultato, ma la squadra era sul pezzo. La sfida con la Roma si carica da solo, non dobbiamo permettere di perdere altri punti e prendere altri gol sui piazzati. Serve una crescita globale. Mourinho? Uno che arriva al risultato, è capace ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Ivanha parlato nella vigilia che precede il match del suocontro laallo Stadio Olimpico del capoluogo piemontese. Il tecnico croato ha speso parole belle per la squadra capitolina ed ha fatto un riferimento anche ad Andreache sabato 8 aprile sarà avversario del suo Toro. Le parole di: “Loro sono una grande squadra, gli basta poco per segnare e sono pericolosi sui piazzati. Deviperfetto. Vorrei ripetere le prestazioni di Reggio Emilia, abbiamo creato tanto e concesso poco. Ci è girato male il risultato, ma la squadra era sul pezzo. La sfida con lasi carica da solo, non dobbiamo permettere di perdere altri punti e prendere altri gol sui piazzati. Serve una crescita globale. Mourinho? Uno che arriva al risultato, è capace ...

