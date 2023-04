Verona-Sassuolo sabato 8 aprile 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 7 aprile 2023) Classifica alla mano per ilpotrebbe essere l’ultima occasione per provare a tenere aperta la corsa salvezza e al Bentegodi arriva ilche non ha obiettivi da raggiungere se non provare a conquistare un posto tra le prime dieci e il pareggio 1-1 contro il Torino ha allungato a cinque la striscia di InfoBetting: Scommesse Sportive e