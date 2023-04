Verissimo ospiti 8 aprile e 9 aprile 2023, le interviste di sabato e domenica (Di venerdì 7 aprile 2023) Verissimo ospiti 8 aprile e 9 aprile 2023 sabato e domenica alle ore 16.30 su Canale 5 tornano le interviste di Verissimo con Silvia Toffanin. Anche nella settimana di Pasqua, lo storico programma Mediaset non si ferma e delizierà il pubblico con altri racconti di vita e professionali dei protagonisti dello spettacolo. Ecco chi sono gli ospiti di Verissimo dell’8 aprile e 9 aprile 2023. Verissimo ospiti 8 aprile 2023 Nella puntata di sabato 8 ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 7 aprile 2023)e 9alle ore 16.30 su Canale 5 tornano ledicon Silvia Toffanin. Anche nella settimana di Pasqua, lo storico programma Mediaset non si ferma e delizierà il pubblico con altri racconti di vita e professionali dei protagonisti dello spettacolo. Ecco chi sono glididell’8e 9Nella puntata di8 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Anticipazioni #Verissimo, chi sono gli ospiti di sabato 8 e domenica 9 aprile 2023 - sonietta222 : @Marko_lino_1 Sabato non va in onda Oriana a verissimo, sul account ci sono tutti gli ospiti e lei non c'era, e the… - daymelloreal7 : RT @Serena0395: Comunque verissimo ha pubblicato su IG gli ospiti di sabato.. Non c'è nessuno del GF. #oriele - M_Ferrari327 : @Sonia9373665192 @martina34654059 @Sara20036194 A Verissimo ci andranno tutti quelli che hanno partecipato al… - GiuliaG04838248 : RT @Serena0395: Comunque verissimo ha pubblicato su IG gli ospiti di sabato.. Non c'è nessuno del GF. #oriele -