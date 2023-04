“Verissimo” | gli ospiti della puntata dell’8 e 9 aprile

(Di venerdì 7 aprile 2023) Appuntamento alle 16.30 Sabato 8e domenica 92023, alle ore 16.30, su Canale 5, va in onda il weekend di Pasqua in compagnia di “”. Sabato Anna Valle e Giuseppe Zeno, dal 12su Canale 5 con la fiction “Luce dei tuoi occhi 2” e l’intenso racconto dell’ex iena Elena Di Cioccio, in libreria con “Cattivo sangue”. In studio anche il talento di Samu, il ballerino eliminato nell’ultimadi “Amici” di Maria De Filippi. Inoltre, sarà ospite Michele Cucuzza, tornato sui banchi di scuola grazie al programma “Back to school”. Infine, spazio alla musica con l’ultimo singolo di Luigi Strangis e alla storia di una bella amicizia, quella tra Eleonora Pedron e Alessandra Pierelli. Domenica, a, tutte le emozioni di Michelle Hunziker, splendida neo nonna, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... moni92_ : gli ospiti di sabato e domenica a verissimo credo che i finalisti ci saranno nella prossima puntata #nikiters - mariacc4880 : RT @MusicTvOfficial: Doppio appuntamento con #Verissimo, tra gli ospiti: • 8/4 #AnnaValle #GiuseppeZeno, @ElenaDiCioccio, #Samu, @michelecu… - Claudiociokk : @PossibileIt Verissimo ma il dubbio mi assale, come devo giudicare gli ultimi 20 anni di politica in Italia? - 361_magazine : Gli ospiti di #Verissimo - MusicTvOfficial : Doppio appuntamento con #Verissimo, tra gli ospiti: • 8/4 #AnnaValle #GiuseppeZeno, @ElenaDiCioccio, #Samu,… -

Intervistata da '', condotto da Silvia Toffanin, la cantante ha svelato in anteprima di ... Peropinionisti non ci sono invece ancora certezze ma, salvo clamorosi colpi di scena, le due ...Leggi anche › L'anno nero delle coppie star: tuttiamori finiti nel 2022auguri ... Del resto, proprio la bionda svizzera ha raccontato ache spera di costruire con l'ex marito ...Non era sinistra o comunque "sinistra di governo", negli ultimi dieci anni il Pd è stato ... quante volte - dall'incarico a Monti in poi - avrebbe chiesto che si pronunciasseroitaliani ...

Verissimo, gli ospiti di sabato 1 e domenica 2 aprile: ecco chi ci sarà nel weekend nel salotto di Silvia Toff ilmessaggero.it

con una vera e propria stangata sui conti degli italiani. A pesare, infatti, sono un carrello della spesa ancora carissimo (nonostante l’inflazione in calo), il rialzo del prezzo del petrolio e i ...Per gli spettatori italiani sarà istruttivo entrare in questi ... perdendo quell’intensità che il vero pregio della storia e lasciando troppo spazio a una rappresentazione oleografica che si discosta ...