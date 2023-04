Venerdì alle ore 12 la conferenza di Mister Dionisi al MFC (Di venerdì 7 aprile 2023) allenamento pomeridiano quest’oggi al Mapei Football Center dove i neroverdi hanno svolto riscaldamento, torello, esercitazioni tecnico-tattiche, sviluppo manovra e conclusioni in porta. La conferenza stampa pre-partita di Mister Dionisi si terrà domani, Venerdì 7 aprile, alle ore 12 presso la sala stampa del Mapei Football Center. Nel pomeriggio la seduta di rifinitura e a seguire la partenza per il ritiro di Verona. . Fonte articolo e foto: www.sassuolocalcio.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di venerdì 7 aprile 2023)namento pomeridiano quest’oggi al Mapei Football Center dove i neroverdi hanno svolto riscaldamento, torello, esercitazioni tecnico-tattiche, sviluppo manovra e conclusioni in porta. Lastampa pre-partita disi terrà domani,7 aprile,ore 12 presso la sala stampa del Mapei Football Center. Nel pomeriggio la seduta di rifinitura e a seguire la partenza per il ritiro di Verona. . Fonte articolo e foto: www.sassuolocalcio.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

