Vendere bond, ma a chi? Il dilemma delle banche americane (Di venerdì 7 aprile 2023) Non è panico, non ancora almeno. Ma le banche americane sono destinate a continuare a fare i conti con il fantasma della Silicon Valley Bank, l'istituto saltato per aria ormai un mese fa, sotto i colpi dei rialzi dei tassi, portati avanti dalla Federal Reserve. I fatti sono noti, ma vale la pena riepilogarli. Svb è andata incontro al fallimento a causa del suo ingente ammontare di prodotti finanziari tarati su un costo del denaro basso o pari a zero, quando non negativo. Nel momento in cui la Banca centrale americana ha deciso di alzare i tassi, ecco che tali titoli si sono improvvisamente deprezzati, trasformandosi in passività e innescando la corsa (emotivamente scatenata dai social) al ritiro dei depositi, prima che il tutto si trasformasse in carta straccia. Ora, è vero che, come raccontato da Formiche.net, per evitare tutto questo, le maggiori ...

