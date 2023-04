Vela, Trofeo Princesa Sofia 2023: Bissaro-Frascari ancora al comando nei Nacra 17, domani le Medal Race (Di venerdì 7 aprile 2023) Quinta giornata di regate che va in archivio a Palma di Maiorca nell’ambito della 52ma edizione del Trofeo Princesa Sofia, valevole anche come prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Vela olimpica. Archiviata dunque la fase di qualificazione, 7 equipaggi azzurri hanno staccato il pass per la Medal Race/Medal Series e domani si giocheranno tutti un posto sul podio nelle rispettive classi. Ottime notizie in casa Italia tra i Nacra 17, con tre coppie tricolori nelle prime quattro posizioni della generale in vista della regata decisiva a punteggio doppio di domani. Vittorio Bissaro/Maelle Frascari hanno allungato a +8 sui britannici John Gimson/Anna Burnet grazie ad un ottimo ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Quinta giornata di regate che va in archivio a Palma di Maiorca nell’ambito della 52ma edizione del, valevole anche come prima tappa stagionale della Coppa del Mondo diolimpica. Archiviata dunque la fase di qualificazione, 7 equipaggi azzurri hanno staccato il pass per laSeries esi giocheranno tutti un posto sul podio nelle rispettive classi. Ottime notizie in casa Italia tra i17, con tre coppie tricolori nelle prime quattro posizioni della generale in vista della regata decisiva a punteggio doppio di. Vittorio/Maellehanno allungato a +8 sui britannici John Gimson/Anna Burnet grazie ad un ottimo ...

