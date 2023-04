Vela d’epoca, in Accademia Navale arriva la Settimana internazionale dal 30 aprile (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – La “Regata delle Vele d’epoca”, in programma dal 30 aprile all’1 maggio 2023 in Toscana, rappresenta il primo importante appuntamento di stagione dedicato alle imbarcazioni storiche e si inserisce nel programma di eventi della Settimana Velica internazionale Accademia Navale Città di Livorno (www.Settimanavelicainternazionale.it). Il concentramento della flotta, comunica l’organizzazione, avverrà nei giorni precedenti la manifestazione presso il Marina Cala de’ Medici, il porto turistico con 650 posti barca a sud di Livorno, tra Castiglioncello e Rosignano Marittimo. Da qui partiranno le due prove in programma. Alla “Regata delle Vele d’epoca” potranno iscriversi gli yacht in legno o in metallo di costruzione ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – La “Regata delle Vele”, in programma dal 30all’1 maggio 2023 in Toscana, rappresenta il primo importante appuntamento di stagione dedicato alle imbarcazioni storiche e si inserisce nel programma di eventi dellaVelicaCittà di Livorno (www.velica.it). Il concentramento della flotta, comunica l’organizzazione, avverrà nei giorni precedenti la manifestazione presso il Marina Cala de’ Medici, il porto turistico con 650 posti barca a sud di Livorno, tra Castiglioncello e Rosignano Marittimo. Da qui partiranno le due prove in programma. Alla “Regata delle Vele” potranno iscriversi gli yacht in legno o in metallo di costruzione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Vela d’epoca, in Accademia Navale arriva la Settimana internazionale dal 30 aprile - fisco24_info : Vela d'epoca, in Accademia Navale arriva la Settimana internazionale dal 30 aprile: (Adnkronos) - Prima uscita per… - paolo_maccione : APERTE LE ISCRIZIONI ALLA “REGATA DELLE VELE D’EPOCA” IN ACCADEMIA NAVALE, DA QUEST’ANNO AMMESSI ANCHE I CLASSIC IO… - StraNotizie : Rivoluzione nella vela d'epoca: 'sdoganate' le barche in vetroresina stazza Ior - BinaryOptionEU : RT 'Rivoluzione nella vela d'epoca: 'sdoganate' le barche in vetroresina stazza Ior . #Adnkronos -

Il primario Giusto Viglino in pensione dopo 43 anni tra Alba e Verduno. "Ho ancora utopie da trasformare in progetti" Non mancarono le critiche, all'epoca. "Si pensava che Alba e Bra ... "Si pensava che Alba e Bra non si sarebbero messe mai d'accordo, ... ne ha altre "Mi piace sciare, andare in barca a vela, in moto e ... Le Leggende dell'Alpinismo: Il Ragno delle Dolomiti e il giallo della Patagonia ...è una montagna inespugnabile con le attrezzature dell'epoca. Per ... figlio di attori, allievo dell'Accademia d'Arte Drammatica di ... rivale di Bonatti, appassionato di automobilismo e di vela, lui che ... Il Classic Boat Show a Genova A Genova sbarca per la 1° edizione assoluta il Classic Boat Show , la mostra - mercato dedicata esclusivamente alle barche d'epoca, classiche e tradizionali, sia a vela che a motore . Contestualmente alla XV edizione di Yacht & Garden , mostra - mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo, dal 19 al 21 maggio 2023 ... Non mancarono le critiche, all'. "Si pensava che Alba e Bra ... "Si pensava che Alba e Bra non si sarebbero messe mai'accordo, ... ne ha altre "Mi piace sciare, andare in barca a, in moto e ......è una montagna inespugnabile con le attrezzature dell'. Per ... figlio di attori, allievo dell'Accademia'Arte Drammatica di ... rivale di Bonatti, appassionato di automobilismo e di, lui che ...A Genova sbarca per la 1° edizione assoluta il Classic Boat Show , la mostra - mercato dedicata esclusivamente alle barche, classiche e tradizionali, sia ache a motore . Contestualmente alla XV edizione di Yacht & Garden , mostra - mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo, dal 19 al 21 maggio 2023 ... Vela d'epoca, in Accademia Navale arriva la Settimana ... Adnkronos