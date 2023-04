Veicolo sulla folla poi gli spari | morto un turista italiano

(Di venerdì 7 aprile 2023) Une almeno 5 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in un attentato avvenuto nella serata di venerdì 7 aprile a Tel Aviv. Il presunto autore è stato ucciso. Avrebbe colpito...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Auto sulla folla a Tel Aviv, ucciso un turista italiano. Un veicolo è piombato sulla gente sul lungomare. L'autore… - rtl1025 : ?? Varie persone sono state ferite, alcune in modo grave, da un veicolo che è piombato sulla gente sul lungomare a… - Geopoliticainfo : ????Attentato sul lungomare di #TelAviv: diverse persone sono state ferite da un veicolo lanciato sulla folla. Second… - danieledv79 : RT @LaStampa: Veicolo sulla folla e spari, turista italiano ucciso nell’attentato sul lungomare di Tel Aviv. Netanyahu ordina ampio richiam… - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????Attentato sul lungomare di #TelAviv: diverse persone sono state ferite da un veicolo lanciato sulla folla. Secondo f… -

È di un morto e 7 feriti il bilancio di quello che si crede sia un attentato sul lungomare di Tel Aviv. La vittima, conferma la Farnesina, è Alessandro Parini , un turista italiano di 30 anni, di Roma.Unè piombatofolla che passeggiava sul lungomare a Tel Aviv , in Israele , aprendo anche il fuoco sui passanti. Varie persone sono state ferite, alcune in modo grave: uno dei passanti è ...

Veicolo sulla folla e spari, un morto e diversi feriti a Tel Aviv: l'intervento della polizia RaiNews

Le due vittime (secondo alcuni rapporti, anche di nazionalità britannica) viaggiavano insieme alla madre - tutte dell'insediamento ebraico di Efrat, vicino Betlemme - sulla stessa auto che è stata ...E una sarebbe morta - da un veicolo che è piombato sulla gente sul lungomare a Tel Aviv. I media parlano di un attentato aggiungendo che subito dopo ci sono stati anche spari. Secondo la tv israeliana ...