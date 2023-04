Ve l’avevo detto!

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 7 aprile 2023) Wrestlemania 39 è stata la Wrestlemania più grande di tutti i tempi, in termini numerici e di guadagno economico. Ben 162 mila spettatori hanno assistito alla “Two night” di Inglewood, California. Il marchio è stato in trend mondiale sui social per tutta la durata dell’evento, e i risultati sono stati epocali. Il “prodotto” non è stato da meno, mantenendo (a detta del sottoscritto) un livello medio alto per tutte le 8 ore di show. Alcuni picchi si sono registrati con il match tra Rhea e Charlotte e il Tag Team match nel Main Event della prima serata. Mentre nella seconda, menzione speciale va fatta per il match per il titolo intercontinentale e la resa dei conti tra Cody e Roman. Gli altri incontri hanno saputo fare da “contorno”, addolcendo se possibile la pietanza principale. Ma il match su cui voglio porre l’attenzione è ovviamente il Main Event di questa edizione, dove ...