Vavassori-Evans oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Marrakech 2023

(Di venerdì 7 aprile 2023) Andreasfiderà Dannei quarti di finale dell’ATP 250 di, in programma dal 3 al 9 aprile. Miglior torneo in carriera per il tennista piemontese, autore di due grandi vittorie su Jarry e Munar, clienti ben più che ostici a livello di 250 sulla terra battuta. Il rischio per “Wave” è quello di pagare la stanchezza, dato che è reduce da un vero e proprio tour de force: la scorsa settimana quarti a Sanremo fino al venerdì, poi di corsa aper le qualificazioni e questo odierno è già il quinto match in terra marocchina. Inoltre, contro Munar è rimasto in campo più di tre ore. Dall’altro lato della rete c’è la testa di serie numero due, che invece ha esordito con Popyrin riuscendo a vincere abbastanza nettamente. Pur vero che il momento del britannico non è certamente ...

LIVE Vavassori-Evans, ATP Marrakech 2023 in DIRETTA: l'azzurro vuole continuare a sognare OA Sport

Il live e la diretta testuale di Vavassori-Evans, incontro valevole per i quarti di finale dell'ATP 250 di Marrakech 2023, in programma dal 3 al 9 aprile. Un traguardo che rappresenta una gran bella ...