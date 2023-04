Vasseur predica calma | «Lo stato d’animo della squadra è incredibilmente buono»

(Di venerdì 7 aprile 2023) Sopra la Ferrari in questo momento aleggi un po’ di sconforto. Le aspirazioni inzialiscuderia si sono scontrate con una triste realtà già annunciata da. La macchina non è veloce. Prima i problemi relativa all’usura delle gomme, poi problemi di affidabilità e infine le modifiche che hanno inciso negativamente sulle prestazioni in pista. Ma quando tutto sembra nero, ci pensa il team principal Frederic, ha riportaree ordine. Lo ha fatto ancora una volta sulle pagineGazzetta: «Lorispetto alla classifica. Abbiamo preso una direzione diversa di sviluppo e ha pagato. In qualifica non siamo riusciti a esprimere il nostro ...

PAZIENZA A Melbourne verranno portati comunque dei piccoli aggiornamenti, come ha confermato il team principal Frederic: '' Penso che avremo alcuni piccoli aggiornamenti in ...Intervistato dai media tra la sessione del mattina e quella del pomeriggio, Fredericha raccontato le prime tornate in pista della nuova Ferrari SF - 23 , evidenziando come la squadra, quest'oggi, si sia concentrata sull'ottimizzazione del set - up e del bilanciamento della ...

Vasseur predica calma: «Lo stato d'animo della squadra è ... IlNapolista

Il peggior avvio da quando è in Ferrari Un settimo posto in Arabia Saudita tra due ritiri, quello per un problema di affidabilità in Bahrain e quello per un incidente al primo giro in Australia: di ce ...FORMULA 1 - La Ferrari si era presentata ai nastri di partenza della stagione 2023 con grandi propositi e poi si è scontrata con la realtà. La SF-23 non vola e ...