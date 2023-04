Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Vasseur predica calma: «Lo stato d'animo della squadra è incredibilmente buono» - napolista : #Vasseur predica calma: «Lo stato d’animo della squadra è incredibilmente buono» Alla Gazzetta: «Penalità a #Sainz… - infoitsport : Formula 1 - Ferrari,Vasseur predica ottimismo ma i numeri lo smentiscono -

Ma quando tutto sembra nero, ci pensa il team principal Frederic, ha riportare calma e ordine. Lo ha fatto ancora una volta sulle pagine della Gazzetta: " Lo stato d'animo della squadra è ...PAZIENZA A Melbourne verranno portati comunque dei piccoli aggiornamenti, come ha confermato il team principal Frederic: '' Penso che avremo alcuni piccoli aggiornamenti in ...Intervistato dai media tra la sessione del mattina e quella del pomeriggio, Fredericha raccontato le prime tornate in pista della nuova Ferrari SF - 23 , evidenziando come la squadra, quest'oggi, si sia concentrata sull'ottimizzazione del set - up e del bilanciamento della ...

Vasseur predica calma: «Lo stato d'animo della squadra è ... IlNapolista

Il peggior avvio da quando è in Ferrari Un settimo posto in Arabia Saudita tra due ritiri, quello per un problema di affidabilità in Bahrain e quello per un incidente al primo giro in Australia: di ce ...FORMULA 1 - La Ferrari si era presentata ai nastri di partenza della stagione 2023 con grandi propositi e poi si è scontrata con la realtà. La SF-23 non vola e ...