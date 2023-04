Vangelo di oggi 7 Aprile 2023: Passione secondo Giovanni | Video commento (Di venerdì 7 aprile 2023) Ascoltiamo e meditiamo il Vangelo di venerdì 7 Aprile 2023, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione del Vangelo di oggi: “Tutto è compiuto!” Venerdì Santo – Passione di Cristo – II settimana del Salterio – Anno A Dal Vangelo secondo Giovanni In quel L'articolo Vangelo di oggi 7 Aprile 2023: Passione secondo Giovanni Video commento proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 7 aprile 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi venerdì 7, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Tutto è compiuto!” Venerdì Santo –di Cristo – II settimana del Salterio – Anno A DalIn quel L'articolodiproviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BarAbbaPodcast : Un pensiero al giorno . . . . . . . . #parola #fede #vangelo #daily #spiritualità #liturgia #chiesa #Dio… - Giuseppa9169974 : @Pontifex_it La politica del Vangelo è feconda e resiste oggi nella crisi di tante 'politiche'! Solo l'amore di Di… - MaldiPansa : @ToninoGazzella @alesallusti Va beh cio' che dice il Professore e' laico vangelo per me. Pero' io intendevo che non… - cattolico_anti : Oggi ricordiamo la lavanda dei piedi del Vangelo. Gesù lava i piedi agli Apostoli per mostrare lo spirito di umiltà… - ChiaraBlog : Vangelo S.LUCA: 'OGGI SI E' COMPIUTA QUESTA SCRITTURA' Lc 4, 14 -24 -