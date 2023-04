Valle Caudina | a fuoco un capannone agricolo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnè andato a, nella serata di ieri, in via Cappella Salomoni a Cervinara. Nessun danno alle persone, ma sono andate distrutte quasi tutte le attrezzature ed i mezzi per l’attività agricola che si trovavano nella struttura ampia circa 100 metri quadri. Per domare il rogo sono intervenuti i Vigili deldel distaccamento di Bonea che hanno anche avviato gli accertamenti per individuare le cause alla base dell’incendio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.