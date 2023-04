Valentina Persia sul palco di ‘Only Fun’: «Siamo una grande famiglia» (Di venerdì 7 aprile 2023) Dal 10 aprile, in prima serata sul Nove ogni lunedì, torna l’appuntamento con Only Fun, show comico condotto dai PanPers ed Elettra Lamborghini. Giunta alla sua terza edizione, la produzione Colorado Film per Warner Bros. Discovery porta sul palco del Teatro Galleria di Legnano (Mi) un cast di artisti che alterna nomi affermati e nuove voci. Tra i nomi più attesi c’è quello della monologhista Valentina Persia, pronta a scaldare il pubblico con le sue performance. “Sul palco di Only Fun, come ogni anno, ci si ritrova veramente come una grande famiglia”, spiega l’artista. “Siamo un corpo e un’anima, tutti molti uniti e ognuno ruba qualcosa dall’altro. Poi, sai, il teatro insegna proprio questo. Per quanto mi riguarda di volta in volta, quando si avvicendano i vari ... Leggi su funweek (Di venerdì 7 aprile 2023) Dal 10 aprile, in prima serata sul Nove ogni lunedì, torna l’appuntamento con Only Fun, show comico condotto dai PanPers ed Elettra Lamborghini. Giunta alla sua terza edizione, la produzione Colorado Film per Warner Bros. Discovery porta suldel Teatro Galleria di Legnano (Mi) un cast di artisti che alterna nomi affermati e nuove voci. Tra i nomi più attesi c’è quello della monologhista, pronta a scaldare il pubblico con le sue performance. “Suldi Only Fun, come ogni anno, ci si ritrova veramente come una”, spiega l’artista. “un corpo e un’anima, tutti molti uniti e ognuno ruba qualcosa dall’altro. Poi, sai, il teatro insegna proprio questo. Per quanto mi riguarda di volta in volta, quando si avvicendano i vari ...

