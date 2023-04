Valentina Ferragni e il messaggio misterioso in aereo | «Senza trucco e felice» Starà volando dal suo nuovo amore?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hipsterdelcazzo : “Da questa parte quelli che considerano Valentina il vero gioiello della famiglia ferragni, prego, prego, c’è ancora posto, per poco” - VanityFairIt : Valentina Ferragni: ?«Credo ancora nell'amore, ho visto i miei genitori rifarsi una vita dopo la separazione» - Cosmopolitan_IT : Passione clogs, o come continueremo a indossare le Boston - cocopjva : Ma solo a me Valentina Ferragni mi fa un sesso micidiale? #ferragni - fashiongenus : Le nuove ambassador di Rilastil sono «tutte» le donne -

Rispondendo alle domande dei fan su Instagram,è tornata a parlare della fine della relazione con Luca Vezil e non solo. Ha scelto alcune stories su Instagram in un Q&A con i fanper parlare dell'amore, ...Anchesembra essere stata contagiata e ha risposto al trend scegliendo un suo look da caramella che ha postato su Instagram. Instagram content This content can also be viewed on ...ha stabilito che era giunto il momento di aprirsi alle domande dei suoi follower, per una chiacchierata via Instagram storie. La bionda influencer, 30 anni, si è aperta anche sulle ...

Valentina Ferragni e la rottura con Luca Vezil: "Siamo in ottimi... Mediaset Infinity

Valentina Ferragni è in viaggio. L'influencer ha postato sul proprio profilo Instagram una storia in cui si fa un selfie all'interno di un aereo. I numerosissimi fan della sorella minore di Chiara ...Tra Chiara Ferragni e Fedez è tornato il sereno. O almeno così sembra, da quando il rapper ha spiegato i motivi della sua assenza prolungata dai social - legati questioni di salute - ...