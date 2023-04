Valanga in Norvegia, morto secondo alpinista vicentino (Di venerdì 7 aprile 2023) Si aggrava il bilancio della Valanga che nei giorni scorsi, sulle nevi della Norvegia ha travolto un gruppo di cinque escursionisti vicentini: dopo la morte del 36enne Matteo Cazzola, residente a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) Si aggrava il bilancio dellache nei giorni scorsi, sulle nevi dellaha travolto un gruppo di cinque escursionisti vicentini: dopo la morte del 36enne Matteo Cazzola, residente a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcoscorzato : RT @GiornaleVicenza: ??? Non ce l'ha fatta Pietro De Bernardini, lo studente 25enne di Isola Vicentina. Salgono così a due le vittime vicen… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Non ce l'ha fatta Pietro De Bernardini, 25 anni, studente di Isola vicentina. E' la seconda vittima dopo la morte del 36e… - TgrRaiVeneto : Non ce l'ha fatta Pietro De Bernardini, 25 anni, studente di Isola vicentina. E' la seconda vittima dopo la morte d… - larenait : Non ce l'ha fatta lo studente 25enne di Isola Vicentina: salgono così a due le vittime della valanga sul picco Kavr… - corriereveneto : Valanga in Norvegia, morto anche il secondo giovane alpinista vicentino travolto dalla neve -

Valanga in Norvegia, morto secondo alpinista vicentino Si aggrava il bilancio della valanga che nei giorni scorsi, sulle nevi della Norvegia ha travolto un gruppo di cinque escursionisti vicentini: dopo la morte del 36enne Matteo Cazzola, residente a Vicenza, stamane all'ospedale di Tromsø è morto anche Pietro De Bernardini, lo studente di Isola Vicentina di 25 anni. Il gruppo era composto da otto persone, ma tre di loro non avevano partecipato all'escursione sul massiccio di Kavringtinden.