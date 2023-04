Vaccini contro tumori e malattie cardiache entro il 2030: l’annuncio di Moderna sulla tecnologia mRna che fa sperare (Di venerdì 7 aprile 2023) «Con una serie di Vaccini innovativi, potremmo salvare milioni di vite anche da malattie come il cancro». Sono le dichiarazioni riportate in esclusiva dal Guardian del dottor Paul Burton, direttore medico della società farmaceutica Moderna, tra le maggiori produttrici negli anni dell’emergenza sanitaria da Covid del vaccino anti virus. Secondo l’azienda americana entro il 2030 si potrebbe riuscire a combattere tumori, malattie cardiovascolari e patologie autoimmuni con nuovi prodotti. «Stiamo sviluppando Vaccini contro il cancro che si rivolgono a diversi tipi di tumori», spiega Burton, «saranno molto efficaci e salveranno molte centinaia di migliaia, se non milioni di vite». Il direttore medico parla anche delle ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023) «Con una serie diinnovativi, potremmo salvare milioni di vite anche dacome il cancro». Sono le dichiarazioni riportate in esclusiva dal Guardian del dottor Paul Burton, direttore medico della società farmaceutica, tra le maggiori produttrici negli anni dell’emergenza sanitaria da Covid del vaccino anti virus. Secondo l’azienda americanailsi potrebbe riuscire a combatterecardiovascolari e patologie autoimmuni con nuovi prodotti. «Stiamo sviluppandoil cancro che si rivolgono a diversi tipi di», spiega Burton, «saranno molto efficaci e salveranno molte centinaia di migliaia, se non milioni di vite». Il direttore medico parla anche delle ...

