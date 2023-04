Vacanze di Pasqua | boom dei viaggi all’estero E la benzina supera i 2 euro

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ledi2023 si caratterizzano non solo per i tantidegli italiani nella propria nazione ma anche. Sembra ormai tramontato il lungo ristagno dopo la pandemia di Covid che aveva bloccato tutto, a cominciare da turismo interno e internazionale. Per la settimana die dei Ponti di primavera sono stati acquistati oltre 1,2 milioni di pacchetti vacanza tutto compreso presso la rete delle agenzie italiane. Sono dati significativi perché si tratta di un aumento del +11% sullo scorso anno. A farla da padrone è la voglia dioltre confine, in aumento del +23% rispetto al 2022. Le destinazioni italiane sono in calo del -7%. Si calcolano in almeno 4 milioni gli italiani ino per le...