Usa | deputati neri protestano contro le armi | Camera Tennessee li espelle

(Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Due deputati sono stati espulsi dalla Camera dei Rappresentanti del Tennessee, a maggioranza repubblicana, per aver protestato chiedendo controlli più severi sulle armi dopo la strage della scorsa settimana nella scuola Covenant a Nashville in cui sono morte sei persone, tra cui tre bambini di nove anni. Come riportano i media Usa, i due deputati 'cacciati' per "violazione del decoro", Justin Jones e Justin Pearson, sono neri, mentre un'altra deputata democratica ma bianca, Gloria Johnson, che aveva preso parte alla protesta, ha scampato l'espulsione. L'episodio è ben presto diventato un caso politico negli Stati Uniti. Il presidente Joe Biden in una dichiarazione ha sottolineato che l'espulsione di parlamentari impegnati in "proteste pacifiche" è ...

