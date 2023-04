Urgente – È un turista italiano di 30 anni la vittima dell’attentato di stasera a Tel Aviv

Leggi su open.online

(Di venerdì 7 aprile 2023) Un veicolo è piombato questa sera sul lungomare di Tel, in Israele, uccidendo un passante e ferendo diverse persone. La, riporta il sito israeliano Walla, è undi 30che stava visitando la città. I media locali parlano di un attentato terroristico, che avrebbe avuto luogo più o meno contemporaneamente in due aree della città: Kaufmann Street e Charles Clore Park, entrambi sul lungomare. Secondo le prime ricostruzioni, l’attentatore – un arabo israeliano – sarebbe prima piombato sulla folla con la sua auto e poi avrebbe iniziato a sparare con un’arma da fuoco. In aggiunta alla, il bilancio provvisorio è di cinque feriti. Secondo il Mirror, si tratterebbe di turisti italiani e inglesi. La polizia ha confermato di aver ucciso il presunto ...