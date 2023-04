Urano come non si è mai visto: una perla ghiacciata circondata da anelli catturata dal telescopio James Webb (Di venerdì 7 aprile 2023) Un’immagine oggettivamente bella del settimo pianeta del sistema solare visto con filtri nell’infrarosso. L’ha scattata il telescopio James Webb, ed è solo all’inizio della sua esplorazione di Urano.... Leggi su dday (Di venerdì 7 aprile 2023) Un’immagine oggettivamente bella del settimo pianeta del sistema solarecon filtri nell’infrarosso. L’ha scattata il, ed è solo all’inizio della sua esplorazione di....

Webb immortala i deboli anelli di Urano Le immagini collezionate da Voyager 2 hanno ritratto Urano come una sfera blu - verde, quasi priva di caratteristiche nelle lunghezze d'onda visibili. Ora grazie alla sensibilità degli strumenti del telescopio spaziale James Webb si può notare un'area luminosa verso il polo nord, nota come calotta polare. Questa caratteristica è unica di Urano: sembra apparire quando il polo entra nella luce solare diretta in estate. Oltre a questo il potente telescopio spaziale ha fatto un ulteriore importante scoperta: anche Urano - come Saturno - possiede degli anelli, seppur siano deboli. Nove sono classificati come gli anelli principali del pianeta e due sono gli anelli polverosi più deboli scoperti a seguito del sorvolo di Voyager 2 nel 1986 – spiega la Nasa. Mentre tutti ammirano il nuovo telescopio spaziale James Webb è bene non dimenticarsi che il vecchio e glorioso Hubble è ancora in orbita a sbattersi e a osservare.