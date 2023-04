Uova e conigli di cioccolato per la Pasqua dei bimbi dell’IRCCS Policlinico San Donato (Di venerdì 7 aprile 2023) I volontari dell’Associazione Dutur Claun Vip Milano Odv in visita al reparto di Cardiochirurgia pediatrica Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 7 aprile 2023) I volontari dell’Associazione Dutur Claun Vip Milano Odv in visita al reparto di Cardiochirurgia pediatrica

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 7giorni : ?? Uova e conigli di cioccolato per la Pasqua dei bimbi dell’IRCCS Policlinico San Donato ??I volontari dell’Associa… - QuindiciNews : Uova e conigli di cioccolato per la #Pasqua dei bimbi dell’IRCCS Policlinico San Donato I volontari dell’Associazio… - FactaNews : Da dove arriva la Pasqua? E perché la chiamiamo “Pasqua”? Ma soprattutto, cosa c’entrano le uova e i conigli con cu… - museorientaleVe : ??????#Pasqua al Museo! Non abbiamo uova di cioccolato???? e colombe?? da offrirvi, ma troverete conigli a volontà!?? Siam… - ElikorokoroRos : @ChuckieeTheDoll Mó è n'attimo che esce na legge. Le uova le possono portare solo i pennuti Italiaci, i conigli portano le italiche carote. -