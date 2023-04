(Di venerdì 7 aprile 2023) Lunatiche, metereopatiche, esaurite e mestruate. Questi sono solo alcuni degli epiteti poco edificanti che ogni giorno ci vengono rivolti per i più differenti motivi. È vero, i nostri atteggiamenti sonoincomprensibili dalla controparte maschile, e facilmente etichettabili, soprattutto quando sfociano in rabbia, frustrazione e polemiche. Ma cari, prima di giudicarci con troppa facilità,non provate ad analizzare i vostri comportamenti?non fate un mea culpa rispetto a tutto ciò che fate, o meglio che non fate per noi?sapete, portare addosso il peso di tutto, ogni giorno e tutti i giorni, non è mica un affare da poco. A volte sbagliamo anche noi, è vero. Sopratutto quando ci atteggiamo a moderne Wonder Woman e impegniamo le nostre giornate occupandoci degli altri, ...

Uomini, se vi chiedete perché vostra moglie è spesso arrabbiata questa è la risposta DiLei

