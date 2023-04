Uomini e Donne, registrazione 7 aprile: accuse pesanti su Armando Incarnato (Di venerdì 7 aprile 2023) Si è conclusa poco fa una nuova registrazione di Uomini e Donne, nella quale sono emerse delle accuse pesanti su Armando Incarnato. In studio si è scatenata una lite furiosa, che ha coinvolto membri del parterre e l'opinionista Gianni Sperti. Pare, infatti, che Incarnato abbia alle spalle un manager. Una rivelazione a dir poco scottante, dal momento che il cavaliere è stato spesso artefice di segnalazioni sull'argomento. L' epilogo ha previsto l'uscita di Armando Incarnato dallo studio di Uomini e Donne per sbollire. Per il Trono Classico la situazione non è più tranquilla: un corteggiatore ha lasciato il dating show di Maria De Filippi. Uomini e ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 7 aprile 2023) Si è conclusa poco fa una nuovadi, nella quale sono emerse dellesu. In studio si è scatenata una lite furiosa, che ha coinvolto membri del parterre e l'opinionista Gianni Sperti. Pare, infatti, cheabbia alle spalle un manager. Una rivelazione a dir poco scottante, dal momento che il cavaliere è stato spesso artefice di segnalazioni sull'argomento. L' epilogo ha previsto l'uscita didallo studio diper sbollire. Per il Trono Classico la situazione non è più tranquilla: un corteggiatore ha lasciato il dating show di Maria De Filippi.e ...

