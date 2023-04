Uomini e Donne, primo mese insieme per Federico Nicotera e Carola Carpanelli: la dolce dedica dell’ex tronista (Di venerdì 7 aprile 2023) Prosegue a gonfissime vele la storia d’amore tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. I due ragazzi si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne e sin da subito è stata visibile la loro attrazione. Il loro percorso però ha dovuto affrontare alti e bassi, a volte dovuti anche a piccole differenze caratteriali e stili di vita. Queste difficoltà però non li hanno sconfitti, anzi li hanno resi forti come coppia e uniti sempre più. Fino a quando, dopo quasi 7 mesi di trono, finalmente Federico si è lasciato andare all’amore, scegliendo a gran voce la sua Carola. Da quel lontano 7 Marzo (giorno in cui si è registrata la scelta) i Nicotelli vivono a pieno la loro storia d’amore, condividendo attimi di quotidianità e allegria. Di recente, ... Leggi su isaechia (Di venerdì 7 aprile 2023) Prosegue a gonfissime vele la storia d’amore tra. I due ragazzi si sono conosciuti all’interno dello studio die sin da subito è stata visibile la loro attrazione. Il loro percorso però ha dovuto affrontare alti e bassi, a volte dovuti anche a piccole differenze caratteriali e stili di vita. Queste difficoltà però non li hanno sconfitti, anzi li hanno resi forti come coppia e uniti sempre più. Fino a quando, dopo quasi 7 mesi di trono, finalmentesi è lasciato andare all’amore, scegliendo a gran voce la sua. Da quel lontano 7 Marzo (giorno in cui si è registrata la scelta) i Nicotelli vivono a pieno la loro storia d’amore, condividendo attimi di quotidianità e allegria. Di recente, ...

