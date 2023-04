Uomini e Donne: Polemica Sulla Nuova Corteggiatrice Di Luca Daffré! (Di venerdì 7 aprile 2023) A Uomini e Donne é arrivata una Nuova Corteggiatrice per Luca Daffrè. Si chiama Alessia e il suo arrivo, ha fatto subito storcere il naso al pubblico che segue il programma. Per quale motivo? Pare che la ragazza non sia un volto del tutto sconosciuto della Tv. Ecco perché é montata subito una Polemica intorno a lei. Ecco tutti i dettagli Sulla vicenda! Alessia Spagnulo: chi é la Nuova Corteggiatrice di Luca Daffré A Uomini e Donne, in una delle ultime puntate, ha fatto il suo ingresso la giovane Alessia. La ragazza é giunta per corteggiare il tronista Luca Daffrè. Sin qui nulla di strano, se non che, ci sono alcune cose che hanno fatto storcere il naso ai ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 7 aprile 2023) Aé arrivata unaperDaffrè. Si chiama Alessia e il suo arrivo, ha fatto subito storcere il naso al pubblico che segue il programma. Per quale motivo? Pare che la ragazza non sia un volto del tutto sconosciuto della Tv. Ecco perché é montata subito unaintorno a lei. Ecco tutti i dettaglivicenda! Alessia Spagnulo: chi é ladiDaffré A, in una delle ultime puntate, ha fatto il suo ingresso la giovane Alessia. La ragazza é giunta per corteggiare il tronistaDaffrè. Sin qui nulla di strano, se non che, ci sono alcune cose che hanno fatto storcere il naso ai ...

