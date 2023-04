Uomini e Donne, Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta: denunciato il padre di lui (Di venerdì 7 aprile 2023) Bruttissime notizie per uno dei corteggiatori più noti di Uomini e Donne: stiamo parlando di Pietro Tartagione, avvenente avvocato casertano che qualche anno fa nel programma di Maria De Filippi conobbe l’allora tronista Rosa Perrotta, da cui fu scelto. Suo padre Domenico, anche lui avvocato, è stato infatti accusato di truffa aggravata ai danni di ignari clienti che si erano affidati a lui per ricevere un lavoro in cambio del versamento di un’ingente somma di denaro. A riportare la notizia è stato il quotidiano online casertace.net. Come avrà preso la cosa Pietro Tartaglione? Uomini e Donne, Pietro Tartaglione nella bufera: il padre accusato di truffa ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 7 aprile 2023) Bruttissime notizie per uno dei corteggiatori più noti di: stiamo parlando diTartagione, avvenente avvocato casertano che qualche anno fa nel programma di Maria De Filippi conobbe l’allora tronista, da cui fu scelto. SuoDomenico, anche lui avvocato, è stato infatti accusato di truffa aggravata ai danni di ignari clienti che si erano affidati a lui per ricevere un lavoro in cambio del versamento di un’ingente somma di denaro. A riportare la notizia è stato il quotidiano online casertace.net. Come avrà preso la cosanella bufera: ilaccusato di truffa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : Donne, uomini e bambini palestinesi sono stati feriti nell'attacco delle forze di sicurezza israeliane alla moschea… - fratotolo2 : Dati del tedesco Federal Criminal Police Office ??Ogni giorno, in Germania, due donne vengono violentate da un grup… - jacopocoghe : Caro Luxuria gli uomini trans sono donne per questo possono allattare. - nathsx_ : RT @raffavain: Le risposte a questo tweet letteralmente gli uomini odiano qualsiasi cosa facciano le donne - LaSignoraLupo : RT @EffeBoccia: @LaSignoraLupo Perché sono UOMINI! Pensa solo a quanto tempo ci abbiamo impiegato per far riconoscere l’endometriosi come… -