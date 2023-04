Uomini e Donne, Nicole Santinelli contro Roberta Di Padua: "Le regalerai un libro, 'La comunicazione non violenta' (Di venerdì 7 aprile 2023) Nicole Santinelli dopo gli scontri nel dating show con la Di Padua: "La aiuterei ad avere una conversazione serena, con un filo di logica o almeno un fondo di verità" Leggi su comingsoon (Di venerdì 7 aprile 2023)dopo gli scontri nel dating show con la Di: "La aiuterei ad avere una conversazione serena, con un filo di logica o almeno un fondo di verità"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Dati del tedesco Federal Criminal Police Office ??Ogni giorno, in Germania, due donne vengono violentate da un grup… - amnestyitalia : Donne, uomini e bambini palestinesi sono stati feriti nell'attacco delle forze di sicurezza israeliane alla moschea… - Agenzia_Ansa : In 20 anni è triplicato il numero degli ultracentenari in Italia, che al primo gennaio del 2023 sono 22mila. La spe… - edserwings : RT @OrianaGMarzoli: Mi hanno detto che Devo vedere il vídeo di presentazione di uomini e donne di Daniele ???????????????? - renzare883 : RT @BZanzani: @ClaudioDurigon @MEF @MinLavoro #giorgetti @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni #opzionedonna il governo deve riconoscere alle do… -