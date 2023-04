Uomini e Donne, Maria De Filippi riporta la pace tra due protagonisti dell’over (Di venerdì 7 aprile 2023) A Uomini e Donne le parole pacate e ragionevoli di Maria De Filippi sono servite ancora una volta per mettere pace in una coppia che sta attraversando un momento di difficoltà. Si tratta di una coppia del trono over, ovvero Alessandro Sposito e Pamela Fersini, che hanno deciso di uscire dal talk show dopo una frequentazione lampo. Tornati in trasmissione per raccontare come procede tra di loro, i due volti noti si sono detti innamorati ma spesso in disaccordo e soprattutto litigano per le sciocchezze. Proprio in questo frangente, l’intervento di Maria De Filippi è stato fondamentale per far sì che l’ex dama e l’ex cavaliere si dicessero decisi ad andare avanti superando questo momento difficile. Uomini e Donne, come vanno le cose tra ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 7 aprile 2023) Ale parole pacate e ragionevoli diDesono servite ancora una volta per metterein una coppia che sta attraversando un momento di difficoltà. Si tratta di una coppia del trono over, ovvero Alessandro Sposito e Pamela Fersini, che hanno deciso di uscire dal talk show dopo una frequentazione lampo. Tornati in trasmissione per raccontare come procede tra di loro, i due volti noti si sono detti innamorati ma spesso in disaccordo e soprattutto litigano per le sciocchezze. Proprio in questo frangente, l’intervento diDeè stato fondamentale per far sì che l’ex dama e l’ex cavaliere si dicessero decisi ad andare avanti superando questo momento difficile., come vanno le cose tra ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Dati del tedesco Federal Criminal Police Office ??Ogni giorno, in Germania, due donne vengono violentate da un grup… - amnestyitalia : Donne, uomini e bambini palestinesi sono stati feriti nell'attacco delle forze di sicurezza israeliane alla moschea… - chiaragribaudo : Quella annunciata da @ellyesse è una segreteria nazionale di uomini e donne competenti, al servizio del Paese e del… - dukana2 : RT @manolo_loop: #Gerusalemme Non è un film dell’orrore. Sono militi dell’unica Democrazia del Medioriente durante il raid di stanotte ne… - Jay_fromspace : RT @MaliceCallas: 'Le donne sono superficiali, non amano come gli uomini.' -