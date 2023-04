Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 7 04 23

Leggi su isaechia

(Di venerdì 7 aprile 2023) David Lynch diceva che “le persone non cambiano, si rivelano“. Ecco, oggi aAntonio Sposito e Pamela Fersini si sono rivelati l’ESATTO OPPOSTO rispetto a come m’erano apparsi in quello studio mesi fa. Ai tempi io critiche a Sposito non ne avevo certo risparmiate. Mi sembrava l’ennesimo carciofone arrivato in trasmissione per sguazzare tra più frequentazioni possibili, Gemma Galgani compresa (a proposito, l’avete vista nella clip com’era propensa al romanticismo, quando di fronte a lei c’era Antonio? Proprio romantica era, sì sì!), senza mai concludere con nessuna. Pamela, invece, m’era parsa la solita fessacchiotta che abboccava alle dirazioni posticce di uno che se stava lasciando il programma era giusto per uscire dalla situazione scomoda in cui si era infilato, ma una volta fuori da lì ciaone. E invece… Da 0 a 10 ...