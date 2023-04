“Uomini e Donne”, l’ex cavaliere confessa: “Non compro la tv per Gemma” (Di venerdì 7 aprile 2023) News Tv. l’ex cavaliere di “Uomini e Donne” ha rilasciato un’intervista al Magazine del programma in cui si è lasciato andare ad una confessione veramente sorprendente. Tutti sono rimasti a bocca aperta nel leggere le parole pronunciate dall’ex cavaliere. Questa confessione riguarda in particolare Gemma Galgani, con la quale l’ex protagonista del dating show sembra abbia avuto dei trascorsi. “Non compro la tv per Gemma“, ha detto. (Continua…) Leggi anche: “Uomini e Donne”, Gemma Galgani in lacrime: triste confessione Leggi anche: “Uomini e Donne”, Gemma Galgani pronta a dire addio allo storico ... Leggi su tvzap (Di venerdì 7 aprile 2023) News Tv.di “” ha rilasciato un’intervista al Magazine del programma in cui si è lasciato andare ad una confessione veramente sorprendente. Tutti sono rimasti a bocca aperta nel leggere le parole pronunciate dal. Questa confessione riguarda in particolareGalgani, con la qualeprotagonista del dating show sembra abbia avuto dei trascorsi. “Nonla tv per“, ha detto. (Continua…) Leggi anche: “”,Galgani in lacrime: triste confessione Leggi anche: “”,Galgani pronta a dire addio allo storico ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : Donne, uomini e bambini palestinesi sono stati feriti nell'attacco delle forze di sicurezza israeliane alla moschea… - fratotolo2 : Dati del tedesco Federal Criminal Police Office ??Ogni giorno, in Germania, due donne vengono violentate da un grup… - jacopocoghe : Caro Luxuria gli uomini trans sono donne per questo possono allattare. - scenarpolitici : RT @matteoc1951: @P_M_1960 @TSankara8 Credo che il M5S,abbia ampiamente dimostrato di non proporre statuine da presepio ma uomini e donne v… - QSanit : @istat_it : “Speranza di vita 2022 in crescita per gli uomini (80,5 anni) ma stabile per le donne (84,8 anni)”. All… -