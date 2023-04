Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino raccontano come hanno trascorso le prime ore da fidanzati (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo sette lunghi mesi trascorsi all’interno di Uomini e Donne, tra litigate e riappacificazioni, finalmente Alessio Corvino e Lavinia Mauro possono iniziare la loro vita da fidanzati e recuperare il tempo perduto. La coppia si è raccontata nella loro prima intervista, svelando alcuni dettagli inediti del dopo scelta e ripercorrendo i momenti più salienti vissuti nel programma. Per prima cosa Alessio ha svelato di aver capito di voler uscire da Uomini e Donne con Lavinia dopo l’esterna a Castel Sant’Angelo, quando ha sentito che dentro di sé era scattato qualcosa in più. Ma nel programma Alessio ha dovuto fare i conti con il suo rivale Campoli e con l’interesse che ... Leggi su isaechia (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo sette lunghi mesi trascorsi all’interno di, tra litigate e riappacificazioni, finalmentepossono iniziare la loro vita dae recuperare il tempo perduto. La coppia si è raccontata nella loro prima intervista, svelando alcuni dettagli inediti del dopo scelta e ripercorrendo i momenti più salienti vissuti nel programma. Per prima cosaha svelato di aver capito di voler uscire dacondopo l’esterna a Castel Sant’Angelo, quando ha sentito che dentro di sé era scattato qualcosa in più. Ma nel programmaha dovuto fare i conti con il suo rivale Campoli e con l’interesse che ...

