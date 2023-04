“Uomini e Donne”, il duro attacco di Gianni Sperti a Nicole Santinelli (Di venerdì 7 aprile 2023) News Tv. Nicole Santinelli ha subito un duro attacco da parte di Gianni Sperti a Uomini e Donne. La tronista è arrivata da poco nel programma e già in tanti l’hanno criticata. Nicole non piace alle altre dame ma neanche ai fan di Uomini e Donne, che pensano si comporti in modo inopportuno. Ma Gianni Sperti ha anche rivelato alcuni dettagli sulla tronista che potrebbero costarle il suo posto nel programma. Di cosa si tratta? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Uomini e Donne”, l’ex cavaliere confessa: “Non compro la tv per Gemma” Leggi anche: “Uomini e Donne” oggi, lite in studio tra Roberta e ... Leggi su tvzap (Di venerdì 7 aprile 2023) News Tv.ha subito unda parte di. La tronista è arrivata da poco nel programma e già in tanti l’hanno criticata.non piace alle altre dame ma neanche ai fan di, che pensano si comporti in modo inopportuno. Maha anche rivelato alcuni dettagli sulla tronista che potrebbero costarle il suo posto nel programma. Di cosa si tratta? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “”, l’ex cavaliere confessa: “Non compro la tv per Gemma” Leggi anche: “” oggi, lite in studio tra Roberta e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Dati del tedesco Federal Criminal Police Office ??Ogni giorno, in Germania, due donne vengono violentate da un grup… - amnestyitalia : Donne, uomini e bambini palestinesi sono stati feriti nell'attacco delle forze di sicurezza israeliane alla moschea… - jacopocoghe : Caro Luxuria gli uomini trans sono donne per questo possono allattare. - glncipriani : @samartini10 @samartini10 Che cosa hanno in più le donne rispetto agli uomini? Il cervello 23 ott 2022 — Da qui alc… - glncipriani : @samartini10 @samartini10 Perché le donne sono meglio degli uomini - OLTREUOMO La donna sa prendersi cura della pro… -