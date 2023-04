Uomini e Donne, il corteggiatore Carlo Alberto rompe il silenzio: "Non sono come Andrea Dal Corso" (Di venerdì 7 aprile 2023) Il corteggiatore di Nicole Santarelli, Carlo Alberto risponde al paragone di Gianni Sperti: "Non sono come il corteggiatore Andrea Dal Corso" Tra tutti i percorsi di Uomini e Donne, abbiamo notato che il trono di Nicole Santarelli non sembra convincere tantissimo i telespettatori. Voce del popolo la sua acerrima nemica Roberta Di Padua che non ha mai negato il suo interesse per il corteggiatore Andrea. La dama nella puntata di ieri ha avuto un altro scontro con la tronista: i toni sono diventati accesissimi tanto che il web ha iniziato a commentare che, se non fosse per lei, il trono potrebbe pure non esistere. Nicole Santarelli ha fatto insospettire anche Gianni ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 7 aprile 2023) Ildi Nicole Santarelli,risponde al paragone di Gianni Sperti: "NonilDal" Tra tutti i percorsi di, abbiamo notato che il trono di Nicole Santarelli non sembra convincere tantissimo i telespettatori. Voce del popolo la sua acerrima nemica Roberta Di Padua che non ha mai negato il suo interesse per il. La dama nella puntata di ieri ha avuto un altro scontro con la tronista: i tonidiventati accesissimi tanto che il web ha iniziato a commentare che, se non fosse per lei, il trono potrebbe pure non esistere. Nicole Santarelli ha fatto insospettire anche Gianni ...

