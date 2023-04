“Uomini e Donne”, Armando Incarnato vittima di un grave episodio: cos’è successo (Di venerdì 7 aprile 2023) News Tv. Armando Incarnato “Uomini e Donne“. Il cavaliere di “Uomini e Donne” vittima di un grave episodio. Il napoletano ha sporto denuncia sui social, lanciando un appello ai suoi fan. Si tratta di un fatto abbastanza grave, che merita di avere visibilità. Armando è apparso piuttosto scioccato e sui social ha sbottato: “La gente non sta bene“. (Continua…) Leggi anche: Chi è Armando Incarnato, tutte le curiosità sul cavaliere di Uomini e Donne Leggi anche: Armando Incarnato, il video in moto divide: ecco il motivo “Uomini e Donne”, chi è ... Leggi su tvzap (Di venerdì 7 aprile 2023) News Tv.“. Il cavaliere di “di un. Il napoletano ha sporto denuncia sui social, lanciando un appello ai suoi fan. Si tratta di un fatto abbastanza, che merita di avere visibilità.è apparso piuttosto scioccato e sui social ha sbottato: “La gente non sta bene“. (Continua…) Leggi anche: Chi è, tutte le curiosità sul cavaliere diLeggi anche:, il video in moto divide: ecco il motivo “”, chi è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Dati del tedesco Federal Criminal Police Office ??Ogni giorno, in Germania, due donne vengono violentate da un grup… - amnestyitalia : Donne, uomini e bambini palestinesi sono stati feriti nell'attacco delle forze di sicurezza israeliane alla moschea… - jacopocoghe : Caro Luxuria gli uomini trans sono donne per questo possono allattare. - stealbamonte73 : Il segretario PD @ellyesse annuncia la segreteria nazionale: dieci donne e dieci uomini. Ecco la lista completa, i… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: L’annuncio in diretta su Instagram, sul profilo personale della segretaria. Ecco come è composta la nuova segreteria del Parti… -