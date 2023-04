Uomini e Donne, anticipazioni registrazione oggi: il trono di Nicole, ultime news su Gemma e Armando (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo la scelta di Lavinia, che ha deciso di uscire mano nella mano dal programma dopo ben 7 mesi con Alessio Corvino, Uomini e Donne continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Tra storie d’amore, confronti, scontri, polemiche, risate e grandi emozioni. E oggi, salvo cambiamenti dell’ultima ora, verrà registrata la prima puntata, quella che poi vedremo a partire dalla settimana dell’11 aprile. Sì, perché a Pasquetta la trasmissione della De Filippi si ferma e i fan dovranno aspettare un po’ per seguire le vicende del trono Over e dei giovani. I troni di Nicole e Luca a Uomini e Donne, ultime news sui tronisti Come ha spiegato l’esperto Lorenzo Pugnaloni oggi e domani verranno registrate le due puntate di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo la scelta di Lavinia, che ha deciso di uscire mano nella mano dal programma dopo ben 7 mesi con Alessio Corvino,continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Tra storie d’amore, confronti, scontri, polemiche, risate e grandi emozioni. E, salvo cambiamenti dell’ultima ora, verrà registrata la prima puntata, quella che poi vedremo a partire dalla settimana dell’11 aprile. Sì, perché a Pasquetta la trasmissione della De Filippi si ferma e i fan dovranno aspettare un po’ per seguire le vicende delOver e dei giovani. I troni die Luca asui tronisti Come ha spiegato l’esperto Lorenzo Pugnalonie domani verranno registrate le due puntate di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : Donne, uomini e bambini palestinesi sono stati feriti nell'attacco delle forze di sicurezza israeliane alla moschea… - fratotolo2 : Dati del tedesco Federal Criminal Police Office ??Ogni giorno, in Germania, due donne vengono violentate da un grup… - jacopocoghe : Caro Luxuria gli uomini trans sono donne per questo possono allattare. - IsaeChia : #UominieDonne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino raccontano come hanno trascorso le prime ore da fidanzati Prima in… - Laly_91_ : @Rocioyositecreo Amore lui era già sul trono di uomini e donne, ritenta ! ???? -