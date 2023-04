Uomini e donne anticipazioni, polemica sul trono di Luca Daffrè: cosa sta succedendo (Di venerdì 7 aprile 2023) Nello studio di Uomini e donne ha fatto il suo ingresso una nuova corteggiatrice di Luca Daffrè, Alessia. Ebbene la presenza di questa ragazza pare abbia già fatto storcere il naso a molti telespettatori, che nel giro di pochi istanti si sono rivoltati sui social dicendo la propria. Ma perchè? Il motivo è molto semplice L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 7 aprile 2023) Nello studio diha fatto il suo ingresso una nuova corteggiatrice di, Alessia. Ebbene la presenza di questa ragazza pare abbia già fatto storcere il naso a molti telespettatori, che nel giro di pochi istanti si sono rivoltati sui social dicendo la propria. Ma perchè? Il motivo è molto semplice L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : Donne, uomini e bambini palestinesi sono stati feriti nell'attacco delle forze di sicurezza israeliane alla moschea… - fratotolo2 : Dati del tedesco Federal Criminal Police Office ??Ogni giorno, in Germania, due donne vengono violentate da un grup… - MinisteroDifesa : Giuramento #AccademiaAeronautica 'Siete il pilastro del nostro futuro e il vostro futuro poggia su un passato cente… - _Anahys_ : RT @1V4vendetta: Ecco esempio di contraddizione cognitiva sono donne biologiche certamente che possono allattare, puoi chiamarle uomini o a… - LEOREDBARON : RT @danoris2110: Sul paese di Uomini e Donne, Le Iene, Striscia la Notizia e roba come salvini nelle istituzioni parlano, impietosi come so… -