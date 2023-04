Uomini e Donne, Alessio Campoli svela in quale preciso momento ha capito che non sarebbe stato la scelta di Lavinia Mauro (Di venerdì 7 aprile 2023) Nessun rimpianto, nessun rimorso e nemmeno un po’ di rancore nei confronti di Lavinia Mauro per Alessio Campoli. Non ho rimpianti, sono una persona che cerca sempre di prendere il buono dalle cose. Non riesco a portare rancore. Mi ricordo sempre il bello che ho condiviso con le persone perché penso sia giusto così. Queste le primissime parole proprio di Campoli non appena aveva scoperto di non essere stato lui la scelta della tronista. A distanza di un mese dal giorno in cui Lavinia ha scelto Alessio Corvino, il romano ha ripreso la sua quotidianità, metabolizzando questo finale. In una recentissima intervista al Magazine di Uomini e Donne, lo stesso ha svelato l’esatto ... Leggi su isaechia (Di venerdì 7 aprile 2023) Nessun rimpianto, nessun rimorso e nemmeno un po’ di rancore nei confronti diper. Non ho rimpianti, sono una persona che cerca sempre di prendere il buono dalle cose. Non riesco a portare rancore. Mi ricordo sempre il bello che ho condiviso con le persone perché penso sia giusto così. Queste le primissime parole proprio dinon appena aveva scoperto di non esserelui ladella tronista. A distanza di un mese dal giorno in cuiha sceltoCorvino, il romano ha ripreso la sua quotidianità, metabolizzando questo finale. In una recentissima intervista al Magazine di, lo stesso hato l’esatto ...

