Uno ce prova (Di venerdì 7 aprile 2023) – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #berlusconi #silvioberlusconi #sanraffaele #venerdisanto Il Fatto Quotidiano #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #berlusconi #silvioberlusconi #sanraffaele #venerdisanto Il Fatto Quotidiano #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... colvieux : Strage alla stazione di Bologna, i giudici: 'Prove eclatanti del contributo di Licio Gelli' - La prova 'granitica'… - __Antifascista_ : RT @NatangeloM: Uno ce prova - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #berlusconi #silvioberlusconi #sanraffaele #venerd… - maurizi01238636 : RT @NatangeloM: Uno ce prova - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #berlusconi #silvioberlusconi #sanraffaele #venerd… - DelGriso : RT @NatangeloM: Uno ce prova - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #berlusconi #silvioberlusconi #sanraffaele #venerd… - faxbyi : RT @NatangeloM: Uno ce prova - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #berlusconi #silvioberlusconi #sanraffaele #venerd… -