Ungheria, legge anti Lgbtq+: 15 stati Ue ricorrono, Italia no (Di venerdì 7 aprile 2023) Parigi, 7 apr. (Adnkronos) - Sono quindici i paesi dell'Unione Europea che hanno deciso di partecipare al ricorso della Commissione Ue contro la legge ungherese anti Lgbtq+. Fra loro Francia e Germania, ma nella lista non compare l'Italia. Fonti dell'Eliseo hanno confermato a Tetu, storica rivista francese a tematica Lgbt, che "la Francia, in coordinamento con la Germania, ha deciso di sostenere la Commissione Europea nel suo ricorso contro la legge anti Lgbt in vigore in Ungheria dal giugno 2021". La Francia si è aggiunta ieri sera, poco prima del termine ultimo per farlo. Al ricorso hanno aderito il Parlamento Europeo e 15 stati. Oltre a Francia e Germania, scrive Tetu, si tratta di Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Parigi, 7 apr. (Adnkronos) - Sono quindici i paesi dell'Unione Europea che hanno deciso di partecipare al ricorso della Commissione Ue contro laungherese. Fra loro Francia e Germania, ma nella lista non compare l'. Fonti dell'Eliseo hanno confermato a Tetu, storica rivista francese a tematica Lgbt, che "la Francia, in coordinamento con la Germania, ha deciso di sostenere la Commissione Europea nel suo ricorso contro laLgbt in vigore indal giugno 2021". La Francia si è aggiunta ieri sera, poco prima del termine ultimo per farlo. Al ricorso hanno aderito il Parlamento Europeo e 15. Oltre a Francia e Germania, scrive Tetu, si tratta di Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : 15 Stati Ue, insieme al Parlamento europeo, si uniscono nella causa della Commissione europea contro l'Ungheria sul… - FabioCarraro10 : RT @radio_zek: 15 Stati UE (????????????????????????????????????????????????????????????) si sono uniti a Europarlamento e Commissione europea contro l'Ungheria per la l… - CurzioRaffaele : RT @robval_ct: 15 paesi europei si sono schierati contro l'Ungheria di Orban che ha presentato un disegno di legge per vietare la propagand… - robval_ct : 15 paesi europei si sono schierati contro l'Ungheria di Orban che ha presentato un disegno di legge per vietare la… - Frab451 : RT @radio_zek: 15 Stati UE (????????????????????????????????????????????????????????????) si sono uniti a Europarlamento e Commissione europea contro l'Ungheria per la l… -