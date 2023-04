Ungheria, legge anti Lgbtq+: 15 stati Ue ricorrono, Italia no (Di venerdì 7 aprile 2023) Sono quindici i paesi dell'Unione Europea che hanno deciso di partecipare al ricorso della Commissione Ue contro la legge ungherese anti Lgbtq+. Fra loro Francia e Germania, ma nella lista non compare ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) Sono quindici i paesi dell'Unione Europea che hanno deciso di partecipare al ricorso della Commissione Ue contro laungherese. Fra loro Francia e Germania, ma nella lista non compare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : 15 Stati Ue, insieme al Parlamento europeo, si uniscono nella causa della Commissione europea contro l'Ungheria sul… - ultimora_pol : In verde i Paesi UE che si sono uniti nella causa contro l'Ungheria sulla legge che vieta la 'promozione dell'omose… - Corriere : Ungheria, 15 Paesi della Ue ricorrono contro la legge anti lgbtq+ di Orban. L'Italia non c'è - anna_boggero : RT @HuffPostItalia: Quindici stati Ue contro l'Ungheria per la legge anti Lgbtq+. Italia con Orban - Raffop : RT @ultimora_pol: In verde i Paesi UE che si sono uniti nella causa contro l'Ungheria sulla legge che vieta la 'promozione dell'omosessuali… -