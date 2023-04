Ungheria, 15 Paesi Ue ricorrono contro la legge anti Lgbtq+: l’Italia no (Di venerdì 7 aprile 2023) Sono quindici i Paesi dell’Unione Europea che hanno deciso di partecipare al ricorso della Commissione Ue contro la legge ungherese anti Lgbtq+. Una causa legale contro la legge sulla protezione dell’infanzia, considerata come un attacco alla comunità gay. Tra i vari Paesi anche la Germania e la Francia, ma nella lista non c’è l’Italia. Nel dettaglio, si tratta di Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Austria, Irlanda, Danimarca, Malta, Spagna, Svezia, Finlandia, Slovenia, Francia, Germania e Grecia, che insieme al Parlamento europeo agiranno come parti terze nella causa intentata lo scorso anno dalla Commissione europea. “Rimaniamo fermi nel nostro impegno per una società inclusiva e per l’uguaglianza per ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 aprile 2023) Sono quindici idell’Unione Europea che hanno deciso di partecipare al ricorso della Commissione Uelaungherese. Una causa legalelasulla protezione dell’infanzia, considerata come un attacco alla comunità gay. Tra i varianche la Germania e la Francia, ma nella lista non c’è. Nel dettaglio, si tratta di Belgio, Lussemburgo,Bassi, Portogallo, Austria, Irlanda, Danimarca, Malta, Spagna, Svezia, Finlandia, Slovenia, Francia, Germania e Grecia, che insieme al Parlamento europeo agiranno come parti terze nella causa intentata lo scorso anno dalla Commissione europea. “Rimaniamo fermi nel nostro impegno per una società inclusiva e per l’uguaglianza per ...

