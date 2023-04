Undicesima Puntata di “Ciao Maschio” con Panatta, Ferrera e Di Maria (Di venerdì 7 aprile 2023) Domani Ciao Maschio torna con la sua Undicesima Puntata in onda su Rai1, accogliendo come ospiti illustri Adriano Panatta, Vincenzo Ferrera e Andrea Di Maria. L’ex campione di tennis e volto televisivo Adriano Panatta si unisce a Vincenzo Ferrera, attore di successo nella serie TV “Mare Fuori”, e al talentuoso Andrea Di Maria per discutere il tema centrale dell’Undicesima Puntata: il perdono. La conduttrice Nunzia De Girolamo guiderà gli spettatori attraverso un programma ambientato in uno studio rinnovato, ispirato all’atmosfera dei club esclusivi per gentiluomini. Nunzia De Girolamo esplorerà il tema del perdono attraverso un monologo introduttivo, chiedendo poi ai tre ospiti di ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 7 aprile 2023) Domanitorna con la suain onda su Rai1, accogliendo come ospiti illustri Adriano, Vincenzoe Andrea Di. L’ex campione di tennis e volto televisivo Adrianosi unisce a Vincenzo, attore di successo nella serie TV “Mare Fuori”, e al talentuoso Andrea Diper discutere il tema centrale dell’: il perdono. La conduttrice Nunzia De Girolamo guiderà gli spettatori attraverso un programma ambientato in uno studio rinnovato, ispirato all’atmosfera dei club esclusivi per gentiluomini. Nunzia De Girolamo esplorerà il tema del perdono attraverso un monologo introduttivo, chiedendo poi ai tre ospiti di ...

